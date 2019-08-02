Обращение предпринимателя в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) по поводу организации продаж его продукции получило деятельный отклик.

Как сообщили в пятницу Trend в агентстве, трудности ООО Kercom с продажей меда и других продуктов пчеловодства в торговой сети были решены при поддержке Агентства по развитию МСБ. Продукцию компании уже можно встретить на прилавках магазинов, передает Day.Az.

"У нас были трудности в организации продаж. В результате оперативного отклика агентства вопрос был решен положительно. Наша продукция уже в продаже. Мы и дальше будем сотрудничать с агентством", - сказал исполнительный директор ООО Kercom Джавид Керимов.

Отметим, что Агентство по развитию МСБ оказывает поддержку в решении проблем предпринимателей в рамках сотрудничества государственного и частного секторов. Агентство оказывает поддержку субъектам микро-, малого и среднего в том числе, в открытии бизнеса и управлении инновативными методами. В регионах страны такая поддержка осуществляется через сеть "Друг МСБ".

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