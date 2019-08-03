Отражая цифровизацию как в повседневных рабочих процессах, так и в образе мышления, Azercell Teleсom в рамках этой концепции способствует еще большей доступности современных технологий для своих абонентов. Новая кампания, объявленная мобильным оператором, предоставляет абонентам кроме 4G MiFi-устройства, а также бесплатный доступ к 200 ТВ-каналам и безлимитный интернет-пакет.

Присоединившись к новой кампании, абоненты получат бесплатно Безлимитный интернет в течение 1 месяца и бесплатную подписку на Telecom TV. Это предложение позволяет абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом без перебоев и смотреть телевизионные передачи, фильмы и видео в неограниченном количестве.

С помощью устройства 4G MiFi одновременно 10 человек могут пользоваться интернетом со скоростью до 150Мбит/с. Для того, чтобы бесплатно воспользоваться услугами Мобильного ТВ, достаточно скачать мобильное приложение Telecom TV из App Store или Google Play.

Для подключения к новой кампании 4G MiFi абоненты могут обратиться в любой из пунктов продаж компании Azercell.

Azercell Teleсom приглашает своих абонентов подключиться к этому выгодному пакету и насладиться новыми возможностями цифрового мира.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 49% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99.1% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).

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