На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 22 июля 1,7 29 июля 1,7 23 июля 1,7 30 июля 1,7 24 июля 1,7 31 июля 1,7 25 июля 1,7 1 августа 1,7 26 июля 1,7 2 августа 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0077 маната (0,41 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8888 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 22 июля 1,9069 29 июля 1,8916 23 июля 1,9027 30 июля 1,8933 24 июля 1,8947 31 июля 1,8964 25 июля 1,8929 1 августа 1,8788 26 июля 1,8951 2 августа 1,8839 Средний курс за неделю 1,8985 Средний курс за неделю 1,8888

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0267 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 22 июля 0,0270 29 июля 0,0268 23 июля 0,0270 30 июля 0,0268 24 июля 0,0269 31 июля 0,0268 25 июля 0,0269 1 августа 0,0267 26 июля 0,0269 2 августа 0,0264 Средний курс за неделю 0,0269 Средний курс за неделю 0,0267

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0035 маната (1,15 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3034 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 22 июля 0,3002 29 июля 0,2999 23 июля 0,2989 30 июля 0,3028 24 июля 0,2973 31 июля 0,3057 25 июля 0,2977 1 августа 0,3050 26 июля 0,2981 2 августа 0,3034 Средний курс за неделю 0,2984 Средний курс за неделю 0,3034

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!