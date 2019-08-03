На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

22 июля

1,7

29 июля

1,7

23 июля

1,7

30 июля

1,7

24 июля

1,7

31 июля

1,7

25 июля

1,7

1 августа

1,7

26 июля

1,7

2 августа

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0077 маната (0,41 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8888 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

22 июля

1,9069

29 июля

1,8916

23 июля

1,9027

30 июля

1,8933

24 июля

1,8947

31 июля

1,8964

25 июля

1,8929

1 августа

1,8788

26 июля

1,8951

2 августа

1,8839

Средний курс за неделю

1,8985

Средний курс за неделю

1,8888

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0267 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

22 июля

0,0270

29 июля

0,0268

23 июля

0,0270

30 июля

0,0268

24 июля

0,0269

31 июля

0,0268

25 июля

0,0269

1 августа

0,0267

26 июля

0,0269

2 августа

0,0264

Средний курс за неделю

0,0269

Средний курс за неделю

0,0267

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0035 маната (1,15 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3034 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

22 июля

0,3002

29 июля

0,2999

23 июля

0,2989

30 июля

0,3028

24 июля

0,2973

31 июля

0,3057

25 июля

0,2977

1 августа

0,3050

26 июля

0,2981

2 августа

0,3034

Средний курс за неделю

0,2984

Средний курс за неделю

0,3034

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