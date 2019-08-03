Азербайджан предпринимает серьезные шаги в области зерноводства, заявил на встрече в Государственном зерновом фонде директор по международным связям японской компании Kaneko Seeds Томоаки Сакамото. Потому, отметил он, не случаен значительный удельный вес аграрного сектора в общих показателях экономического роста страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, японская делегация в составе представителей крупной инвестиционной компании Dentsu Group и Kaneko seeds, занятой в производстве сельхозпродукции, а также оборудования для аграрного сектора, встретилась с главой Госфонда зерна Эмином Гулиевым.

Как отметили гости, развитие и рост сельского хозяйства означает снабжение населения качественной и экологически чистой продукцией, а перерабатывающую отрасль - сырьем. Сотрудничество японских компаний, имеющих многолетний передовой опыт в отрасли, с азербайджанскими аграриями может открыть новые перспективы для развития этого сектора экономики.

По итогам встречи стороны договорились подготовить и подписать протокол о намерениях между Госфондом и Dentsu Group о сотрудничестве в области зерноводства, обмене опытом и проведении рыночных исследований.

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