За июнь 2019 года объем проблемных кредитов сократился на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14,9 миллиарда манатов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана, передает Day.Az.

Объем кредитов в национальной валюте в июне 2019 года составил 8,7 миллиарда манатов (рост по сравнению с июнем 2018 года на 14,8 процента), а их доля в кредитном портфеле банков составила 35,33 процента.

В иностранной валюте было выдано кредитов на сумму 4764,5 миллиона в манатном эквиваленте (рост по сравнению с апрелем 2018 года на 1,8 процента), при удельном весе 35,33 процента.

Объем краткосрочных кредитов составил 1508,0 миллиона манатов, долгосрочных кредитов - 7210,1 миллиона манатов.

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