https://news.day.az/economy/1144672.html SOCAR эвакуировала сотни нефтяников - ПРИЧИНА
SOCAR эвакуировала сотни нефтяников - ПРИЧИНА
Азербайджанская госкомпания SOCAR эвакуировала около 700 работников с морских объектов на Каспии из-за сильного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове. Об этом сообщили Trend в понедельник в компании, передает Day.Az.
Согласно информации, в море приостановлен ряд работ на открытом воздухе, которые могут быть небезопасны для сотрудников.
Министерство экологии и природных ресурсов ранее сообщило, что в Баку и на Абшеронском полуострове с пятого по восьмое августа ожидается усиление северо-западного ветра, с максимальными порывами пятого августа до 23-28, местами до 30-35 метров в секунду.
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