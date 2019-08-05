Иранские компании расширяют свою деятельность в Азербайджане, включая промышленность, строительство, услуги, связь, торговлю, транспорт и сельское хозяйство благодаря благоприятной деловой среде. Об этом говорилось на встречах с официальными лицами Исламской Республики в ходе визита в Иран министра экономики, сопредседателя Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами Шахина Мустафаева, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.

Было отмечено, что имеется огромный потенциал в расширении сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, ИКТ, туризма и других областях. Одним из важных направлений взаимодействия Азербайджана и Ирана являются транспорт и транзит. В частности, развитие международного транспортного коридора Север-Юг.

Расширение сотрудничества в транспортной сфере будет способствовать укреплению транспортно-транзитного и торгово-экономического потенциала Азербайджана и Ирана при одновременном росте объема перевозок.

Как было отмечено в ходе встреч, начата реализация пилотного проекта e-TIR, который предусматривает полную электронизацию транзитных операций между двумя странами для улучшения работы пунктов пересечения границы.

Азербайджан и Иран также работают над совместными проектами в области машиностроения, фармацевтики и пищевой промышленности.

Азербайджанская делегация провела встречи с главой администрации президента ИРИ Махмудом Ваези, министром экономики и финансов, сопредседателем Государственной комиссии Фархадом Дежпесендом, министром дорог и градостроительства Мухаммедом Еслами и другими главами министерств и ведомств Ирана.

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