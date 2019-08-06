За январь-июнь 2019 года Азербайджан увеличил экспорт фруктов и овощей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов, или до 318,4 миллиона долларов в денежном эквиваленте, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, передает Day.Az.

За отчетный период экспорт пластмассы и изделий из нее составил 103,3 миллиона, хлопкового волокна - 75,7 миллиона, продукции химической промышленности - 45,6 миллиона, алкогольных и неалкогольных напитков - 15,5 миллиона и хлопчатобумажной пряжи - 14,6 миллиона долларов США.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года экспорт хлопкового волокна увеличился в 2,6 раза, алкогольных и неалкогольных напитков - 2,2 раза, хлопчатобумажной пряжи на 47 процентов, пластмассы и изделий из нее на 44 процента, продукции химической промышленности на 49 процентов.

Отметим, что за первую половину 2019 года экспорт Азербайджана составил 9,98 миллиарда долларов, что на 1,3 миллиарда долларов или на 15 процентов выше прошлогоднего показателя. В частности, объем ненефтяного экспорта увеличился на 127 миллионов долларов или на 15 процентов - до 979 миллионов долларов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!