https://news.day.az/economy/1145220.html Цены на нефть упали ниже $59 - впервые с начала года
Цены на нефть упали ниже $59 - впервые с начала года
Впервые с начала 2019 года нефть марки Brent опустилась ниже $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Как отмечается, такое снижение произошло на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая.
Уточняется, что цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,32% - до $59,02 за баррель.
Причем минутами ранее цена на нефть достигла в $58,81 за баррель.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снижается на 1,81% - до $53,7 за баррель.
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