В Азербайджане завершается уборка зерновых и зернобобовых растений.

По информации на пятое августа 2019 года из одного миллиона 39,5 тысячи гектаров земли, засеянной зерновыми и зернобобовыми (не считая кукурузу) культурами, убрано один миллион 26,5 тысячи гектаров или 98,7 процента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Собрано три миллиона 218 тысяч тонн урожая, при этом урожайность составила в среднем 31,4 центнера с гектара. Два миллиона 167,1 тысячи тонн (67,4 процента) собранного урожая составила пшеница, один миллион 14,9 тысячи тонн (31,5 процента) - ячмень, а 36,0 тысяч тонн (1,1 процента) - другие зерновые и зернобобовые культуры.

Уборка зерновых завершилась в 22 районах республики и Нахчыванской АР. В 33 районах жатва завершена более чем на 90 процентов.

В 25 районах страны урожайность оказалась выше среднего показателя по республике. Самая высокая зафиксирована в Барде (43,1 центнера с гектара), а также в Саатлы (41,4 центнера), Сабирабаде (39,8 центнера), Тертере (38,8 центнера), Агдаме (38,4 центнера), Сальяне (38 центнеров), Имишли (37,2 центнера), Агджабеди (36,1 центнера), Джалилабаде (35,0 центнера) и Исмаиллы (34,8 центнера).

По сравнению с другими районами больше урожая собрано в Шекинском (235,9 тысячи тонн), Джалилабадском (237,7 тысячи тонн), Кюрдамирском (162,0 тысяч тонн), Агсуинском (116,7 тысячи тонн), Физулинском (115 тысяч тонн), Нефтчалинском (112,1 тысячи тонн), Агджабединском (105,3 тысячи тонн) районах и Нахчыванской АР (109,8 тысячи тонн).

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