Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в ответ на обращения предпринимателей-пчеловодов оказало им поддержку в размещении пчелиных семей на территории села Киш Шекинского района.

Как сообщили в среду Trend в агентстве, "Друг МСБ" Шекинского района оказал поддержку предпринимателям, занимающимся пчеловодством - Казыму Гараеву и Тахиру Исмаилову - в получении соответствующего разрешения, сборе и представлении в ответственные структуры необходимых документов для размещения пчелиных семей на территории села Киш. В рамках поддержки "Друга МСБ" и сотрудничества с местными структурами пчелиные семьи были размещены на лесной территории села.

"Я продолжительное время занимаюсь пчеловодством, что является основным источником моего дохода. Районный "Друг МСБ" оказал мне поддержку в получении соответствующего разрешения для размещения пчелиных семей на лесной территории. В этом году надеюсь на высокую продуктивность хозяйства", - сказал Казым Гараев.

Напомним, что и ранее Агентство развития МСБ в рамках сотрудничества государственного и частного секторов не раз оказывало поддержку в выдаче субсидий пчеловодам, а также организации продажи в розничной сети продукции пчеловодства микро- и малых предпринимателей.

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