https://news.day.az/economy/1145530.html Нефть марки Brent падает в цене
Нефть марки Brent падает в цене
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $56 за баррель.
Отмечается, что стоимость снизилась на на 5,12% - до $55,92 за баррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Уточняется, что такой показатель зафиксирован впервые с 4 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что цены на нефть снижаются на фоне напряженности между США и Китаем.
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