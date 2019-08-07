Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $56 за баррель.

Отмечается, что стоимость снизилась на на 5,12% - до $55,92 за баррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что такой показатель зафиксирован впервые с 4 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что цены на нефть снижаются на фоне напряженности между США и Китаем.

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