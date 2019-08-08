В июле этого года Азербайджан посетили 365 000 иностранных гостей, что на 10,6% больше, чем в июле 2018 года, передает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Более трети, 35%, были из России. По сравнению с тем же месяцем 2018 года из России 11 000, или на 10% больше прибыло гостей.

Наибольший рост в июле наблюдался среди грузин. Таким образом, из этой страны приехало на 12 000 или 26% больше туристов, чем в том же месяце прошлого года. Так, в июле число посетителей из Грузии составило 61 000 человек.

Количество посетителей из Саудовской Аравии увеличилось на 25%, достигнув рекордно высокого уровня в 29 000 человек.

В январе-июле этого года Азербайджан посетили 1,8 миллиона иностранных туристов, что на 122 000 человек, или на 7,4%, больше, чем за первые семь месяцев 2018 года.

Наибольшее увеличение наблюдалось в количестве посетителей из Грузии с 76 000 или 23% больше посетителей.

Также увеличилось число путешественников из Центральной и Южной Азии на 39% и 44% соответственно. Количество туристов из России и Турции, которые считаются лучшими туристическими рынками, увеличилось на 4%.

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