Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере космических технологий
Национальное космическое агентство Турции намерено сотрудничать с Азербайджаном в сфере космических технологий, сказал глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По словам Йылдырыма, Азербайджан имеет опыт в сфере космических технологий.
Он отметил, что Национальное космическое агентство Турции также намерено сотрудничать с Казахстаном и Узбекистаном.
Ранее, седьмого августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Йылдырыма на должность главы Национального космического агентства.
Также Эрдоган назначил членов правления агентства.
Отметим, что 13 декабря 2018 года Эрдоган ратифицировал закон о создании Национального космического агентства с штаб-квартирой в Анкаре. Агентство действует при министерстве промышленности и технологий.
Напомним, что проект создания Национального космического агентства является вторым крупнейшим в Турции после строительства судоходного канала в Стамбуле.
Законопроект о создании агентства был представлен на рассмотрение парламента Турции в феврале 2017 года. Впервые о создании Национального космического агентства правительство Турции объявило в январе 2016 года.
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