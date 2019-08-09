Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана объявляет конкурс для предпринимателей и менеджеров, желающих пройти в 2020 году месячный курс повышения квалификации по "Экономической кооперации" в Германии, в рамках "Германо-Азербайджанской программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана".

Как сообщили в пятницу Trend в агентстве, целью программы является поддержка прохождению в Германии курсов повышения квалификации субъектов предпринимательства Азербайджана, получения ими международного опыта, подоготовка в сфере бизнеса современного поколения менеджеров и улучшение их квалификации, создание непосредственных экономических связей с немецкими компаниями, передает Day.Az.

Желающие принять участие в курсах должны предоставить соответствующие документы в Агентство до 20 сентября 2019 года. Кандидаты, отвечающие требованиям, примут участие в выборочном этапе в октябре, который пройдет с участием специалистов Общества международного сотрудничества Германии (GİZ).

В рамках курса, который будет проходить на английском языке, будут организованы тренинги для предпринимателей и менеджеров, образовательные визиты в ведущие компании Германии, рабочие встречи в немецких компаниях.

Подробную информацию об участии и необходимых документах можно получить на интернет-странице Агентства развития МСБ.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!