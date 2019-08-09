В ряду налоговых реформ, направленных на уменьшение масштаба "теневой экономики", особое место занимает работа по повышению прозрачности трудовых отношений. Освобождение от налога на прибыль, начиная с этого года, части заработной платы до 8 тысяч манатов физических лиц частного отдела ненефтяного сектора, уже дает важные фискальные результаты.

Как сообщили в пятницу Trend из министерства налогов, введение этих льгот, в первую очередь, оказало значительное влияние на увеличение дохода наемных рабочих частного отдела ненефтяного сектора, который составляет существенную часть занятости по стране, передает Day.Az.

Таким образом, в результате применения налоговых льгот, сумма средств, оставшихся в распоряжении работников этой категории, составила 150 миллионов манатов. Прогнозируется, что эта цифра до конца года увеличится до 300 миллионов манатов. В прошлые годы эти средства поступали в качестве налога в госбюджет.

Благодаря применению льгот и в результате фискальных стимулов, созданных для прозрачности, за первую половину этого года в ненефтяном секторе зарегистрировано более 77 тысяч новых трудовых договоров, что составляет 75 процентов от всех заключенных трудовых договоров (более 101 тысячи) по стране.

За отчетный период по негосударственному сектору число заключенных трудовых договоров в секторе торговли увеличилось на 20,2 тысячи (общий прирост 26,3 процента), услуг - на 14,6 тысячи (общий прирост 18,9 процента), в промышленности - на 14,4 тысячи (общий прирост 18,7 процента), а в строительстве - на 8,9 тысячи (общий прирост 11,6 процента). Таким образом заключение трудовых договоров больше всего наблюдалось в экономических сферах, где до этого уклонялись от этого.

В то же время с начала года на 18 процентов увеличилось число владельцев зарплатных карт, работающих по найму в негосударственных организациях.

В результате всех этих процессов по сравнению с отчетным периодом прошлого года объем фонда заработной платы частного отдела ненефтяного сектора увеличился на 22,8 процента, и это без учета роста зарплат в этом году на 21,4 процента.

При таких условиях сумма фонда зарплаты увеличилась на 2,5 процента по отношению к доходам населения.

В целом прогноз выплат на этот год по социальному страхованию и страхованию от безработицы в Государственный фонд социальной защиты увеличен на 365 миллионов манатов. Покрытие налоговых убытков в размере 300 миллионов манатов, в результате примененных льгот, планируется возместить за счет увеличения выплат по социальному страхованию и страхованию от безработицы.

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