https://news.day.az/economy/1146287.html Российские предприниматели посетят Азербайджан
Российские предприниматели посетят Азербайджан
Предприниматели из Санкт-Петербурга в сентябре посетят Азербайджан с бизнес-миссией.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Центр делового сотрудничества ООО "Бизнес-Геометрия", в настоящее время организация принимает заявки на участие в бизнес-миссии в Азербайджан, передает Day.Az.
В рамках бизнес-миссии запланированы В2В встречи, посещения предприятий, круглые столы с представителями государственных структур и Конфедерацией промышленности.
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