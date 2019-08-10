Предприниматели из Санкт-Петербурга в сентябре посетят Азербайджан с бизнес-миссией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Центр делового сотрудничества ООО "Бизнес-Геометрия", в настоящее время организация принимает заявки на участие в бизнес-миссии в Азербайджан, передает Day.Az.

В рамках бизнес-миссии запланированы В2В встречи, посещения предприятий, круглые столы с представителями государственных структур и Конфедерацией промышленности.

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