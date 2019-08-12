Немецкая инвестиционная корпорация (DEG) планирует расширить портфель в различных растущих секторах экономики Азербайджана, сказали Trend в DEG.

"DEG работает в Азербайджане с начала 2000-х годов и финансирует инвестиции в местный финансовый и производственный сектор. В настоящее время DEG стремится расширить свой портфель в различных растущих секторах экономики, скажем, торговли и услуг. Один пример: мы предоставляем долгосрочный кредит на общую сумму пять миллионов евро сети супермаркетов "Араз". "Араз" будет использовать полученные от кредита средства для строительства центрального распределительного центра к северу от Баку и расширения своих складских мощностей с 12 600 квадратных метров до 42 600 квадратных метров. Также, планируется поставить там же склад холодного хранения свежих и замороженных продуктов и пекарню. Потребители в Азербайджане скоро смогут воспользоваться улучшенным ассортиментом розничных продуктов", - сказали в корпорации.

В DEG заявили, что, будучи опытным партнером по финансированию для частных предпринимателей на развивающихся рынках, корпорация поддерживает устойчивый рост бизнеса за счет долгосрочного заемного и акционерного финансирования.

"Традиционно, DEG обладает обширным опытом в финансовых учреждениях, корпоративном и проектном финансировании. Корпорация также поддерживает местные предприятия в подключению к рынку Германии и в обеспечении активности немецких инвесторов в стране", - сообщили в корпорации.

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