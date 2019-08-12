Азербайджан более чем в 2 раза нарастил товарооборот с Ираном
За первые шесть месяцев 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос в 2,2 раза, сказал министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпесенд. Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, передает Day.Az.
По его словам, за полугодие выросло число иранских предприятий, которые работают в Азербайджане.
"Сегодня в Азербайджане функционирует уже 1371 иранская компания", - сказал министр.
Дежпесенд отметил, что Нефтчалах продолжает работу совместный ирано-азербайджанский завод по производству автомобилей, продукция которого реализуется как на внутреннем рынке, так и на экспорт.
В Пираллахинском парке высоких технологий продолжается строительство фармацевтического завода.
Министр добавил, что Иран и Азербайджан - две соседние и дружественные страны, которые активно сотрудничают в сфере транспорта, энергетики и сельского хозяйства.
Как ранее заявил глава Азербайджано-иранской торговой палаты Хосейн Восуги-Ирани, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 440 миллионов долларов, в этом году он прогнозируется на уровне 600 миллионов долларов.
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