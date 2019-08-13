Европейский банк усилит поддержку Азербайджану
Финансирование Европейского инвестиционного банка (EIB) для Азербайджана может быть дополнено технической помощью для подготовки проектов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на банк.
В EIB заявили, что до сих пор Банк поддерживал развитие частного сектора в стране, предоставляя кредитные линии местным банкам, с целью улучшения доступа к финансированию малых и средних предприятий (МСП).
"Помимо кредитования проекта "Трансадриатический трубопровод" (TAP), EIB также является одним из основных участников финансирования проекта "Южный газовый коридор"", - сказали в банке.
Как отметили в EIB, в соответствии со своим мандатом, Банк готов активизировать сотрудничество с Азербайджаном в различных приоритетных секторах в рамках политики ЕС.
"Долгосрочное финансирование, предлагаемое EIB, может быть дополнено технической помощью для подготовки и реализации проектов, на осуществление которой EIB может мобилизовать доноров и ЕС. Задача состоит в том, чтобы добиться более доступного пакета финансирования для страны, привнести опыт EIB и стандарты ЕС", - сообщили в банке.
В EIB заявили, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а также крупнейшим инвестором в стране.
"Кроме того, Азербайджан участвует в программе "Восточное партнерство", которая отмечает свою 10-ю годовщину в 2019 году. Сотрудничество между EIB и Азербайджаном началось в 2013 году и, как ожидается, будет развиваться постепенно. Обе стороны предвидят три задачи высокого уровня: развитие социальной и экономической инфраструктуры, поддержка развития частного сектора, смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним", - сказали в банке.
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