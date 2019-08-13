В Азербайджане выросли зарплаты этих лиц - СПИСОК
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов внес изменения в решение "О должностной зарплате работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, изменение сделано с целью обеспечения исполнения пункта 2.2 распоряжения Президента Азербайджана "О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".
Согласно изменению, увеличились месячные должностные зарплаты работников аппарата Центра аграрной науки и инноваций министерства сельского хозяйства, Финансового научно-образовательного центра при министерстве финансов, Центра научной методологии и повышения квалификации по культуре при министерстве культуры.
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