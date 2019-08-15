В 2018 году Азербайджан стал крупнейшим прямым иностранным инвестором Грузии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом сообщается в отчете Национального офиса статистики Грузии.

Отмечено, что в прошлом году Азербайджан инвестировал в Грузию 264.4 млн. долларов США. Это составило 19,6% от всех иностранных инвестиций на этот год.

Согласно отчету, в 2018 в Грузию в целом было вложено 1 265,2 млн. долларов США иностранных инвестиций.

С точки зрения прямых иностранных инвестиций в Грузию, инвестиции Голландии составили 208 млн. долларов США (16.5%), а Великобритании - 179 млн. долларов США (14.1%).

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