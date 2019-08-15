В Азербайджане поддерживают переход к безналичному обществу
В Палате по надзору над финансовыми рынками Азербайджана прошел совместный с международной карточной системой Visa семинар, направленный на расширение безналичных платежей в стране. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на Палату.
Семинар был проведен с целью совершенствования знаний и навыков банковских специалистов, а также освоения международного опыта применения инновационных технологий в области безналичных платежей.
Участникам семинара рассказали об услуге токенизации и ее преимуществах, опыте передовых стран по ее применению, возможности безналичных расчетов в бизнес-структурах без POS-терминалов через мобильные телефоны.
В Палате считают, что проект сыграет важную роль для внедрения новшеств при осуществлении безналичных платежей и для создания безналичного общества.
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