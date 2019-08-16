Лето ожидают как дети, так и взрослые. Однако болезни, которые люди переносят в этом сезоне, не позволяют им наслаждаться отдыхом. Летним "сюрпризом" являются диарея и рвота. Следует иметь в виду, что вода составляет более половины процента организма человека, особенно у младенцев и детей. Непрерывная диарея и рвота за короткое время приводят к обезвоживанию организма.

Основные признаки обезвоживания организма. Уменьшение количества воды в организме сразу проявляется характерными признаками. У таких людей, особенно у младенцев и детей, развивается слабость, цвет мочи становится более тёмным, а запах резким, губы и рот становятся сухими, тургор кожи снижается, изменяется сердечный ритм и частота дыхания. Когда дети плачут, слезотечение отсутствует, это называется "крокодиловые слезы". Если обезвоживание продолжается, у пациентов может развиться летаргия - патологическая сонливость. Во время диареи и рвоты родителей больше всего тревожит риск возникновения судорог. Многих людей интересуют причины судорог при диарее, рвоте и повышенной температуре.

Почему во время обезвоживания наблюдаются судороги? При обезвоживании, не зависимо от причины его возникновения, организм теряет не только воду, но и электролиты. В результате нарушается кровообращение, в тканях и клетках нарушается обмен веществ, кровь становится гуще, уменьшается скорость кровотока. Система крови, чтобы нормализовать свою функцию, вытягивает жидкость из клеток и тканей. В итоге клетки обезвоживаются. Вот почему у больных появляются выше упомянутые симптомы. Если понос, рвота продолжается, нарушается кислотно-щелочная среда организма. Отходы обмена веществ не могут быть удалены из клетки. Остаточные продукты обмена веществ, при обезвоживании накапливаясь в нервных клетках, блокируют течению импульса, которое и приводит к судорогам.

Идентичная ситуация развивается при повышении температуры. При повышении температуры организм открыто не теряет воду, но достаточно много жидкости испаряется через легкие и путем обильного потоотделения. Так же путем потоотделения теряется значительное количество электролитов, нарушается кислотно-щелочной баланс в организме, сгущается кровь.

Что нужно делать при обезвоживании организма? Чтобы избежать этих проявлений, помимо устранения причины диареи, рвоты или лихорадки, необходимо обеспечить организм достаточным количеством жидкости и электролитов. Следует отметить, что обычная питьевая вода не восполняет электролитный баланс. Для этой цели применяются изотонические растворы. Человек сам не сможет приготовить такой раствор. В целях этого рекомендуется приобрести в аптеке готовые порошки сбалансированным составом. Эти порошки для приготовления растворов для приёма внутрь, обеспечивают организм нужным количеством электролита и глюкозы. Они за короткое время помогают устранить обезвоживание, восстановить густоту крови и восстановить водно-электролитный баланс в клетках и тканях. В жаркие летние дни мы желаем вам приятного отдыха.

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