Начните все с нуля с AccessBank!
Независимо от того являетесь вы старым или новым клиентом, вы можете начать с нуля с AccessBank.
Каждый клиент, воспользовавшийся кампанией "Начнем с 0" получит кредитную комиссию в подарок! Кампания продлится до 13 сентября.
Таким образом, в рамках кампании клиенты имеют возможность получить потребительский кредит на срок до 36 месяцев и до 30 000 манатов. Согласно условиям акции, клиенты смогут получить до 10 000 манатов без залога.
На этом предложения банка не заканчиваются. Клиенты, заказывающие кредит онлайн, также могут получить скидку 1% к процентной ставке! Онлайн заказ позволяет клиентам получать кредиты без очереди, потратив в филиале на документацию всего 10 минут.
Более подробную информацию о кампании можно найти на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.
Вы можете заказать кредит здесь.
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