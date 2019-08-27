Французская компания Suez Group предложит контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание сточных вод в азербайджанском городе Сумгайыт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Что касается нашего сотрудничества с "Азерсу", то наш договор о передаче ноу-хау, обучении и внедрении технических инноваций продолжается. Мы разрабатываем передовые решения, такие как автоматическое считывание показаний счетчиков, электрохлорирование (дезинфекция воды с помощью соли), датчики и системы контроля, внедрение которых в Азербайджане будет полностью готово к середине 2020 года", - сказали в компании.

Кроме того, в Suez Group сказали, что компания выполняет контракт на консультационные услуги, который позволит ей предложить подробный контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание сроком на пять лет для управления услугами водоснабжения в Сумгайыте.

"Надеюсь, мы приступим к реализации этого контракта с июля 2020 года, когда контракты на консультационные услуги будут завершены, а переговоры по контракту на эксплуатацию и техническое обслуживание будут закончены, и все разрешения будут получены. Данный контракт является пилотным проектом, который продемонстрирует эффективность партнерства между "Азерсу" и Suez Group в улучшении обслуживания населения. В будущем этот контракт может быть продлен", - сказали во французской компании.

Отметим, что Suez Group работает на пяти континентах, где компания стремится к достижению эффективного и устойчивого управления ресурсами. Компания поддерживает своих клиентов по мере того, как они переходят от линейной модели, которая потребляет больше ресурсов, к циклической модели, направленной на переработку и восстановление их для будущего использования.

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