https://news.day.az/economy/1150643.html Стало известно, сколько заработали мобильные операторы в Азербайджане - ЦИФРЫ
Стало известно, сколько заработали мобильные операторы в Азербайджане - ЦИФРЫ
С января по июль 2019 года организации информации и связи Азербайджана оказали услуги на 1 млрд 196,4 млн манатов, 72,2% из которых - населению, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость информационных услуг и услуг связи выросла на 16,9% в реальном выражении. 82,8% дохода, полученного в этой сфере, пришлись на долю негосударственного сектора.
41,5% дохода, или 497 млн манатов, полученных в этой сфере, пришлись на мобильную телефонную связь.
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