Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуск авиакомпании "ИжАвиа" на выполнение полетов в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

Ведомство согласовало два вылета в неделю. На запрос "Ъ-Прикамье" в "ИжАвиа" сообщили, что пока не располагают информацией о начале перелетов.

Напомним, в июле Росавиация отозвала допуск "ИжАвиа" на выполнение перелетов из Перми в Вильнюс, Ташкент и Наманган из-за невыполнения полетов.

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