https://news.day.az/economy/1150980.html Еще одна российская компания будет летать в Азербайджан
Еще одна российская компания будет летать в Азербайджан
Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуск авиакомпании "ИжАвиа" на выполнение полетов в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.
Ведомство согласовало два вылета в неделю. На запрос "Ъ-Прикамье" в "ИжАвиа" сообщили, что пока не располагают информацией о начале перелетов.
Напомним, в июле Росавиация отозвала допуск "ИжАвиа" на выполнение перелетов из Перми в Вильнюс, Ташкент и Наманган из-за невыполнения полетов.
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