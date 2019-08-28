Excelsior Hotel & Spa Baku - это раскошный 5-звездочный отель, основанный в 2005 году в городе Баку. Отель расположен на великолепном проспекте Гейдара Алиева, недалеко от очаровательного Бакинского бульвара и центра города.

Отсюда Вы можете легко добраться до деловых, торговых и развлекательных центров. Международный аэропорт Гейдар Алиев находится всего в 25 минутах езды от отеля. К услугам гостей предоставляется уютный открытый бассейн, а также 61 гостевой номер и люкс для комфортного отдыха.

Мы приглашаем Вас воспользоваться всеми уникальными возможностями нашего первоклассного отеля.

В просторном оздоровительном центре "Aura" имеется высокотехнологичный тренажерный зал с ультрасовременными тренажерами итальянского производства technogym, крытый и открытый бассейны для взрослых и детей, корты для большого тенниса и сквоша, настольный теннис, боксерский зал и классы занятия боксом, зал йоги и степ аэробики, солнечная терраса и летний сад.

В оздоровительном центре есть раздельные сауны, парные комнаты, комнаты отдыха и массажа для мужчин и женщин. В летние месяцы вы можете насладиться отдыхом, плавая в 18-метровом открытом бассейне, также как в 25-метровом крытом бассейне, который подогревается в холодные месяцы.

Крытый бассейн открыт круглый год и имеет выход на солнечную террасу, где предоставляются все условия для принятия солнечных ванн.

Таким образом, "Aura Spa" центр отеля в своей летней акции, которая продлится до 15-го сентября, предлагает широкий спектр услуг для мужчин и женщин.

Эксклюзивное предложение от Excelsior включает такие услуги, как - занятия йогой, полный доступ в крытый и открытый бассейны, фитнес центр, комнаты отдыха, сауны и парные.

В соответствие с условиями акции до 15 сентября годовой абонемент для мужчин будет стоить всего 1650 AZN, вместо 2350 AZN, а для женщин - 1100 AZN, вместо 1760 AZN.

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