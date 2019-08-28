На эстакадах нефтегазодобывающего управления "Абшероннефть" был проведен капитальный ремонт. Это, как сообщает Trend со ссылкой на "Азнефть", было обсуждено на совещании, посвященном развитию нефтедобычи и социально-бытовой инфраструктуры, передает Day.Az.

Генеральный директор "Азнефть" Дашгын Искендеров отметил, что показатели управления "Абшероннефть" за семь месяцев достаточно высоки.

"В минувший период на эстакадах были проведены капитальные ремонтные работы и были пробурены новые скважины. В настоящее время этот процесс продолжается", - сказал Искендеров.

В свою очередь, начальник "Абшероннефть" Шахмар Гусейнов проинформировал присутствующих о проделанной работе на месторождениях "Западный Абшерон" и "Банка Дарвина", а также о завершенных работах по строительству и бурению.

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