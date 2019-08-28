Российские предприниматели прибыли в Азербайджан
Стартовала деловая миссия российских предпринимателей в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В столице Азербайджана находятся представители более чем 30 российских компаний, действующих в различных отраслях экономики. В рамках визита свой потенциал представляют компании из семи регионов России: Кировской, Костромской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Московской и Брянской области.
Миссия организована Ассоциацией малых и средних экспортеров России и Российским экспортным центром.
Бизнес-миссия в Азербайджан является пилотным проектом. Ее основная задача - совместить практический потенциал регионов с возможностями российского экспортного центра.
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