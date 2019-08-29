Четыре компании из Брянской области России продемонстрировали свой потенциал в Баку. Как передает Day.Az. об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В рамках бизнес-миссии российских предпринимателей в Азербайджан прибыли представили компаний "Брянский Гурман-завод", "Русская Броня", рекламного агентства "Эпатаж" и компании "Лессорб".

"Русская броня" предлагает широкий спектр оборудования для предприятий пищевой промышленности, в основном из нержавеющей стали, сообщили представители компании.

"Брянский Гурман-завод" занят изготовлением детского питания и заинтересован в поставках своей продукции на азербайджанский рынок. В свою очередь, компания "Лессорб" нацелена на сотрудничество с нефтегазовым сектором Азербайджана. Компания производит оборудование для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая вспомогательные (плавсредства, оборудование для установки бонов, информационно-технологические средства при разливах нефти и т.д.).

Как отметил представитель брянской делегации, это компании-первопроходцы, которые пытаются наладить деловые связи в Азербайджане впервые.

Как уже сообщал Trend, в столицу Азербайджана прибыла миссия в составе более чем 30 российских компаний, действующих в различных отраслях экономики. В рамках визита свой потенциал представляют компании из семи регионов России: Кировской, Костромской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Московской и Брянской области.

Миссия организована Ассоциацией малых и средних экспортеров России и Российским экспортным центром.

Бизнес-миссия в Азербайджан является пилотным проектом. Ее основная задача - совместить практический потенциал регионов с возможностями российского экспортного центра.

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