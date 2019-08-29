Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 28 августа составила 63,56 доллара за баррель, что на 2,01 доллара выше цены за предыдущий день. Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в среду составила 62,88 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на два доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в среду составила 59,97 доллара за баррель, что на 1,77 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 августа составила 60,46 доллара за баррель, что на 2,1 доллара выше предыдущего показателя.

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