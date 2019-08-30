Британский производитель оборудования для наземного обслуживания авиационной отрасли - компания TBD завершила поставку 18 буксируемых трапов для самолетов для международного аэропорта Гейдар Алиев. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на британскую компанию.

Оборудование поставлено для компании Ground Handling, подразделения наземного обслуживания авиакомпании Silk Way Airlines.

Общий заказ, стоимостью более 500 тысяч фунтов стерлингов, предусматривает полное обновление оборудования международного аэропорта "Гейдар Алиев". Помимо трапов, в заказ включены поставленные недавно багажные прицепы, и различные тележки для нужд наземного обслуживания Silk Way.

"Компания TBD конкурировала за этот контракт с многочисленными мировыми поставщиками из США, ЕС и Ближнего Востока, но Silk Way был сосредоточен на улучшении качества, а также на подборе производителя, который мог бы осуществить также обучение и инженерную поддержку на месте", - отметил Джонатан Аттфилд, директор по продажам TBD.

Первые трапы были поставлены еще в мае текущего года, инженеры TBD сами смонтировали и запустили первые десять из них накануне финала Кубка Европы. Одновременно, была обучена собственная команда компании Silk Way Ground Handling, чтобы они могли завершить монтаж остальных трапов самостоятельно.

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