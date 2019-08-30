Климат, потенциал Азербайджана позволяют развивать винный туризм

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана Эльчин Мадатов в ходе круглого стола "Перспективы развития винной промышленности в Азербайджане и развитие потенциала экспорта", организованного в рамках Фестиваля винограда и вина в Шамахы.

Отметив, что виноделие и виноградарство являются для Азербайджана традиционной сферой, Мадатов сказал, что за последнее десятилетие в нашей стране проделана значительная работа для развития виноделия. За этот период в Азербайджане построено около 12 винных заводов, отвечающих современным стандартам. На винзаводах Азербайджана трудятся известные специалисты мира.

Мадатов отметил, что за последние годы в Азербайджане повысился интерес к виноделию. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году общее производство винной продукции возросло до 50 процентов, а экспорт - на 29,4 процента.

"К сожалению, мы все еще далеки от показателей советского периода, но считаю, что при поддержке виноделов и государства мы сможем достичь прошлых результатов", - сказал Мадатов.

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