Согласно распоряжению главы государства, в рамках программы самозанятости министерства труда и соцзащиты населения, в регионах Азербайджана продолжается процесс создания малых семейных хозяйств для лиц, не имеющих работу.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, за июль-август еще 420 семьям выданы товары и материалы, с помощью которых были созданы хозяйства, передает Day.Az.

Подавляющее их большинство занято в сфере сельского хозяйства - животноводство, садоводство, пчеловодство, парники и другое. В этом году в рамках программы самозанятости создали свои семейные хозяйства до 1500 семей.

В целом, за прошедший период этого года к программе привлечено до 4500 человек. Это в основном инвалиды, семьи шехидов, вынужденные переселенцы, малообеспеченные, многодетные и получающие социальные пособия семьи.

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