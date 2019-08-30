Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR выбирает подрядчика для строительства новой установки ЭЛОУ-АВТ-6, заявил глава проекта модернизации и реконструкции бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) Нихал Аллахвердиев в ходе пресс-тура на завод, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, подрядчиком будет один из двух действующих контракторов (EPC-подрядчики), осуществляющих модернизацию БНПЗ.

Подрядчик будет определен к концу года, а само строительство - в 2020. По словам Аллахвердиева, компании уже представили свои базовые предложения.

Аллахвердиев также отметил, что в 2021 году на БНПЗ начнется поэтапное строительство установки каталитического крекинга, каталитического риформинга, гидроочистки нафты, гидроочистки вакуумного газойля и установки регенерации аминов и водородной установки.

В рамках проекта уже доставлена установка гидроочистки дизеля, весом 526 тонн, отметил Аллахвердиев.

Он также сообщил, что жизненный цикл новых установок на заводе длится 25-30 лет.

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