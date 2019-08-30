В целях обеспечения выпуска в 2021 году дизельного топлива по стандартам "Euro-5", до ввода в строй новых установок, Госкомпания Азербайджана SOCAR проведет небольшую реконструкцию на существующем оборудовании бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ).

Об этом заявил руководитель проекта модернизации и реконструкции БНПЗ Нихал Аллахвердиев в ходе пресс-тура на завод, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам руководителя проекта, целью реконструкции является обеспечение надёжной работы установок в ближайшие 4-5 лет.

Аллахвердиев также отметил, что выпуск автомобильного бензина по стандартам Euro-5 на заводе осуществится после того, как начнется производство высококачественного дизельного топлива.

В настоящее время на БНПЗ работают шесть установок: ЭЛОУ-АВТ, каталитический крекинг, каталитический риформинг, гидроочистки нафты, гидроочистки газойля и коксования.

"В результате модернизации и реконструкции на БНПЗ в 2021 году будут работать 17 установок, в 2025 году- 24", - сказал Аллахвердиев.

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