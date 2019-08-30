В Азербайджане могут проводиться выставки вина, тем самым в страну можно привлечь больше туристов.

Об этом, выступая на "круглом столе", посвященном теме "Перспективы развития винной промышленности в Азербайджане и ее экспортного потенциала", организованного в рамках первого фестиваля винограда и вина в Шамахы, сказал главный менеджер по продажам завода "Shirvan wines" Низами Алиев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главного менеджера, благодаря таким мероприятиям в Азербайджан можно привлечь десятки тысяч туристов: "Местное вино надо продавать, либо популяризируя его на внешнем рынке, либо привлекая туристов в страну. Попробовав азербайджанские вина, и оценив их, иностранцы будут искать эту продукцию. Считаю, что это тоже будет способствовать повышению экспортного потенциала".

Напомним, что в селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина.

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