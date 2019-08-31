На конец июля 2019 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы достигли 5,962 миллиарда долларов, увеличившись за год на 7,5 процента.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на статданные Центробанка Азербайджана.

По сравнению с предыдущим месяцем валютные резервы выросли на 23,4 миллиона долларов, а по сравнению с началом года - на 337,1 миллиона долларов.

Отметим, что в течение 2018 года валютные резервы Центробанка выросли на 287,9 миллиона долларов, в течение 2017 года - на 1,36 миллиарда долларов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!