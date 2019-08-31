https://news.day.az/economy/1151979.html В Баку пройдет конференция Международной ассоциации воздушного транспорта
В Баку пройдет конференция Международной ассоциации воздушного транспорта
В 2020 году в Баку состоится международная конференция, посвященная безопасности полетов (Safety and Flight Operations). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
Конференция пройдет 31 марта - 2 апреля в Бакинском конгресс-центре.
Основной темой конференции станут современные технологии, их использование и влияние на воздушный транспорт.
Спонсором данной конференции является ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).
Отметим, что предыдущая конференция прошла в Барселоне (Испания) в апреле 2019 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре