В 2020 году в Баку состоится международная конференция, посвященная безопасности полетов (Safety and Flight Operations). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Конференция пройдет 31 марта - 2 апреля в Бакинском конгресс-центре.

Основной темой конференции станут современные технологии, их использование и влияние на воздушный транспорт.

Спонсором данной конференции является ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

Отметим, что предыдущая конференция прошла в Барселоне (Испания) в апреле 2019 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!