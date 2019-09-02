Государственный Azer Turk Bank запускает кампанию под названием "Этой осенью покупай, что хочешь!". Основная цель кампании - предоставить клиентам, желающим получить кредит, возможность воспользоваться предлагаемыми скидками и сделать оплату проще и удобнее.

В рамках кампании, которая действует со 2-го сентября по 29-ое ноября, банк предоставляет выгодные предложения для тех, кто заинтересован в получении потребительского кредита. Таким образом, к годовой процентной ставке по этим кредитам, выдаваемым на 12, 24 и 36 месяцев, применяется скидка в размере до 3%. В рамках кампании клиенты также будут иметь возможность получить кредит на срок в 48 месяцев. Годовая ставка по предлагаемым кредитам начинается с 17% с учетом скидки.

Кроме того, Банк принял решение в указанные даты увеличить сумму кредита, выдаваемого без поручителя, до 15 000 (пятнадцати тысяч) манатов.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.

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