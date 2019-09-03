Туристический портал ТурСтат представил рейтинг стран въездного туризма в Россию за первые 6 месяцев 2019 года, сообщает Day.Az.

По данным ТурСтат, Азербайджан с 418 тысячами поездок занял пятое место по числу въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию в первом полугодии-2019.

Число поездок из Азербайджана в Россию выросло на 22 тысячи или на 6% по сравнению с прошлым годом.

В первую десятку стран по числу въездных туристских поездок в Россию входят Украина - 3 млн 424 тысячи поездок (-8% по сравнению с прошлым годом), Казахстан - 1 млн 569 тыс. (+2%), Китай - 780 тыс. (+17%), Финляндия - 430 тыс. (-7%), Азербайджан - 418 тыс. (+6%), Польша - 323 тыс. (-7%), Германия - 270 тыс. (+3%), Армения - 260 тыс. (0%), Молдова - 189 тыс. (-17%) и Эстония - 232 тыс. (+9%).

Китай и Южная Корея стали лидерами роста въездного туризма в Россию по итогам первых шести месяцев года.

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики въездных туристских поездок иностранцев в Россию.

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