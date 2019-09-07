За последнее время таможенная система Азербайджана достигла значительных успехов, однако здесь все еще встречаются некоторые недостатки. Об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев во время ознакомления с текущим положением в главных управлениях Госкомтаможни, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГТК, передает Day.Az.

Председатель ГТК Сафар Мехтиев, его заместители и руководители соответствующих структур ознакомились с текущим положением в Главном таможенном управлении по акцизным товарам и в Главном таможенном управлении Баку, в ходе служебных совещаний, проведенных в обеих структурах.

Председатель Комитета ознакомился с процессом организации в управлениях таможенного дела, дал таможенникам соответствующие поручения и, встретившись с предпринимателями, выслушал их мнения, предложения и отзывы по организации службы. В частности, он также дал поручения и рекомендации руководителям соответствующих структур в направлении устранения имеющихся недостатков.

Выступив на совещаниях, Сафар Мехтиев рассказал о реформах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в таможенной системе, роли этих реформ в облегчении международной торговли, упрощении таможенных процедур, обеспечении удовлетворенности граждан и обеспечении прозрачности.

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