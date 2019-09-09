AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на поддержку и обслуживание программного обеспечения Пало-Альто.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями - до 18:00 17-го сентября 2019-го года.

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