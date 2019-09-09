https://news.day.az/economy/1154354.html AccessBank объявляет тендер
AccessBank объявляет тендер
AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на поддержку и обслуживание программного обеспечения Пало-Альто.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями - до 18:00 17-го сентября 2019-го года.
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