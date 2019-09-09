AccessBank и Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства подписали Протокол намерений по сотрудничеству.

Документ подписали председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов и председатель Государственного семенного фонда Эмин Алиев.

Согласно протоколу, стороны будут сотрудничать в таких сферах, как исследование торговых возможностей, обмен опытом и проведение совместных тренингов.

Комментируя подписание протокола, Анар Гасанов заявил: "Продуктивно сотрудничая с госструктурами, AccessBank продолжает оказывать поддержку развитию различных сфер экономики, в том числе аграрного сектора. Подписанный с Государственным семенным фондом Протокол намерений еще раз показывает, что мы заинтересованы в расширении этого сотрудничества. Несомненно, больше всего от этого сотрудничества выиграют предприниматели и фермеры, работающие в аграрном секторе". В свою очередь, Эмин Алиев отметил: "AccessBank позволит фермерам на выгодных условиях воспользоваться финансовыми инструментами, применяемыми в международной практике, что создаст благоприятные условия для импорта высококачественных семян, воспользовавшись международными связями Государственного семенного фонда".

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