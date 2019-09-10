Международная платежная компания Visa презентовала свой пилотный проект Tap to Phone (касание к экрану смартфона). Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend с мероприятия.

Программа позволит производить оплату с мобильного телефона или других "умных" устройств (смарт-часов, например) без дополнительных манипуляций, только путем касания к экрану гаджета.

На сегодня этот проект запущен в двух странах, работа по его распространению продолжается.

"Азербайджан также входит в число обсуждаемых стран для внедрения системы токенизации", - сказал директор департамента цифровых решений Александр Стелмах.

Программа работает на операционной системе Android. Ввиду технических ограничений системы İOS программа на ней не функционирует.

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