12 сентября 2019 года по инициативе "ATLAS ES" в Азербайджане прошел 1-й технический семинар, посвященный вопросам антикоррозионной защиты. О том, почему так важно уделять должное внимание этим вопросам, говорит исполнительный директор "ATLAS ES" Самед Исмайлов.

"Материально-техническая база Азербайджана - инфраструктура и оборудование устаревают с каждым годом, износ основных фондов во многих отраслях уже превысил 50%. Средний производственный возраст промышленных предприятий страны превышает 25 лет и актуальность решения вопросов комплексной антикоррозионной защиты очевидна. Мы посчитали, что в сегодняшних сложных экономических условиях, жизненно необходимо проведение данного семинара, в рамках которого предоставляется возможность обсудить новые технологии и материалы, которые позволяют продлить сроки службы оборудования, зданий и сооружений. Специалистам необходимо обменяться информацией о последних научных достижениях в указанной сфере. Тема семинара важна не только с экономической точки зрения, социальный аспект не менее актуален. От качества защиты металлов зависит долговечность и безопасность эксплуатации жилых зданий в Азербайджане, особенно если учитывать наши климатические условия- влажность, ветровую нагрузку".

В ходе семинара были представлены и материалы, и технологии, используемые для антикоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, приборы контроля качества и неразрушающей дефектоскопии. На семинаре обсуждались такие актуальные вопросы как защита газопроводов и нефтепроводов, емкостей и другого технологического оборудования промышленных предприятий, наряду с этим особое внимание было уделено антикоррозионной защите объектов гражданского строительства.

В работе семинара приняли участие мировые лидеры по производству защитных покрытий и оборудования для нанесения - это ATLAS COPCO, SHERWIN-WILLIAMS, NACE International, ELCOMETER, URALGRIT, GRACO, AIRBLAST.

В докладах эксперты говорили о новейших разработках по вышеуказанной тематике. Так же компании-участники продемонстрировали образцы оборудования для нанесения антикоррозионных покрытий и контроля качества.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!