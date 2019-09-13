На сегодня существуют серьезные недочеты в финотчетах государственных ведомств. В связи с этим Счетная палата Азербайджана намерена провести анализ финансовой отчетности госкомпаний и структур.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

По его словам, не только госкомпании, но и некоторые бюджетные организации не представляют консолидированные финансовые отчеты. "Это мешает нам составлять по ним заключения. В настоящее время нет каких-либо законодательных требований по этому поводу. Поэтому мы намерены вплотную заняться данным вопросом, с тем чтобы устранить эту проблему", - сказал глава палаты.

Другой проблемой является неудовлетворительная работа внутренних аудиторских служб в данных организациях.

"В каждой госструктуре до проведения внешнего аудита должна проводиться собственная проверка. До проведения внешнего аудита СП проверяет работу внутренних органов аудита и полученные данные помогают нам в работе. К сожалению, в настоящее время деятельность внутренних органов аудита в государственных структурах организована слабо, и мы оцениваем ее как неудовлетворительную", - сказал Гюльмамедов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!