В августе 2019 года целевой показатель годовой инфляции в Азербайджане составил 2,4 процента. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк (ЦБА) Азербайджана.

Как отмечается, продовольственная продукция подорожала на 4,7 процента. Цены на непродовольственную продукцию снизились на 1,2 процента, услуги - на 0,1 процента.

Рост цен на продовольственную продукцию, в первую очередь, связан с подорожанием некоторых продуктов на мировом рынке.

Опросы ЦБА показали, что в августе инфляционные ожидания в сфере торговли, услуг и строительства снизились, в секторе ненефтяной перерабатывающей промышленности наоборот, выросли. Среди домохозяйств доля тех, кто ожидает ускорения темпов инфляции, не изменилась.

В текущем году ЦБА ожидает инфляцию на уровне 4± 2 процента.

Анализ баланса рисков показывает, что внешние факторы больше влияют на инфляцию в среднесрочной перспективе, чем внутренние. Это напряженность в мировой торговле и на валютных рынках, а также волатильность на мировых товарных рынках на фоне ухудшение перспектив роста мировой экономики.

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